«Чикаго» — «Даллал»: видеообзор матча НХЛ

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«Чикаго» дома проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

За «Старз» отличились Мэтт Дюшейн, Мэйсон Марчмент и Джо Павелски. У «Блэкхокс» единственный гол забил Борис Катчук.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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