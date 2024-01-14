«Монреаль» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» дома в овертайме проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ— 1:2 ОТ.

За «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль и Эван Бушар, у «Канадиенс» гол на счету Коула Кофилда.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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