«Монреаль» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ
«Монреаль» дома в овертайме проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ— 1:2 ОТ.
За «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль и Эван Бушар, у «Канадиенс» гол на счету Коула Кофилда.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|7
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|5 : 1
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|3 : 5
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 2
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|4 : 7
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 3
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|3 : 4 ОТ
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|1 : 3
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|0 : 6
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 1
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|1 : 3
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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