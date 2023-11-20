«Баффало» на выезде обыграл «Чикаго»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Чикаго» со счетом 3:2.

В составе «Сэйбрз» отличились Расмус Далин, Джефф Скиннер и Эрик Джонсон. У «Блэкхокс» шайбы забросили Тэйлор Рэддиш и Филипп Курашев.

После этого матча «Баффало» с 17 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на предпоследней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Баффало» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Далин — 4 (Бенсон, Петерка), 4:53 — 0:1. Рэддиш — 3 (Курашев, Фолиньо), 23:28 — 1:1. Скиннер — 8 (бол., Далин, Петерка), 30:55 — 1:2. Курашев — 4 (Бедард, Райхель), 37:28 — 2:2. Э. Джонсон — 2 (Миттельштадт, Далин), 50:36 — 2:3.

Вратари: Мразек (57:47) — Луукконен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (8+12+6) — 20 (8+6+6).

Наши: — .

20 ноября. Чикаго. United Center. 19027 зрителей.