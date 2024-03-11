Капризов в третий раз подряд набрал 70 очков за сезон в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил один гол и сделал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3 ОТ).

После этой игры у форварда 70 (31+39) очков в 58 матчах сезона-2023/24.

Капризов в третий раз за карьеру достиг отметки в 70 результативных действий за сезон в НХЛ. Лучший результат хоккеиста — 108 (47+61) очков в 81 матче сезона-2021/22. В сезоне-2022/23 нападающий набрал 75 (40+35) очков за 67 игр.