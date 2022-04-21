Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов отреагировал на повторение Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки и Майка Босси по числу сезонов с 50 шайбами в НХЛ (9).

«Александр Овечкин — это самый настоящий русский богатырь. У него богатырское здоровье и за счет этого ему удается добиваться таких результатов в своем возрасте. Его секрет — это сознательное отношение к жизни, направленность родителей-спортсменов. С самого раннего детства Саша знал, что есть правила жизни, он их всегда придерживался и придерживается до сих пор.

Учитывая почтительный возраст Овечкина, он, конечно, удивляет в этом сезоне. Он огромный молодец. В плей-офф ничего нельзя предугадать, поэтому пожелаю Александру здоровья, и чтобы он так же выстрелил, как в регулярном сезоне», — приводит Metaratings слова Ишматова.

Овечкин под руководством Ишматова выигрывал молодежный чемпионат мира в 2003 году.