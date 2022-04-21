Двукратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Детройта» и «Нью-Джерси» Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

«Переживаю и болею за Сашу. Он молодец, преодолел очередной рубеж. Чтобы забрасывать 50 шайб за сезон нужно иметь не только снайперские способности, но и психологию. Он неумолимо движется к легенде мирового спорта. Если он побьет рекорд Гретцки, то это будет достижение, которое оценит весь мировой спорт. Надо пожелать ему здоровья на этом пути. Чтобы все намеченные цели были выполнены. Помимо здоровья, у него есть другие цели тоже. Понимаю, в какой ситуации находится он и все наши ребята. Просто уважение. Других слов нет», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин в матче с «Голден Найтс» набрал 3 (2+1) очка. Также 36-летний россиянин в девятый раз забросил 50 шайб за сезон НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

В текущем сезоне Овечкин провел 75 матчей и набрал 90 (50+40) очков.