«Он неумолимо движется к легенде мирового спорта». Фетисов — об Овечкине
Двукратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Детройта» и «Нью-Джерси» Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).
«Переживаю и болею за Сашу. Он молодец, преодолел очередной рубеж. Чтобы забрасывать 50 шайб за сезон нужно иметь не только снайперские способности, но и психологию. Он неумолимо движется к легенде мирового спорта. Если он побьет рекорд Гретцки, то это будет достижение, которое оценит весь мировой спорт. Надо пожелать ему здоровья на этом пути. Чтобы все намеченные цели были выполнены. Помимо здоровья, у него есть другие цели тоже. Понимаю, в какой ситуации находится он и все наши ребята. Просто уважение. Других слов нет», — сказал Фетисов «СЭ».
Овечкин в матче с «Голден Найтс» набрал 3 (2+1) очка. Также 36-летний россиянин в девятый раз забросил 50 шайб за сезон НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.
В текущем сезоне Овечкин провел 75 матчей и набрал 90 (50+40) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|55
|22
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|77
|43
|34
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|77
|26
|51
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|76
|26
|50
|58
|21.04
|03:30
|
Эдмонтон – Даллас
|5 : 2
|21.04
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|21.04
|05:00
|
Вегас – Вашингтон
|4 : 3 ОТ
|21.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|3 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19