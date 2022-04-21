Каменский отреагировал на игру Овечкина в матче против «Вегаса»

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

«Овечкин — великий российский хоккеист! Звезда хоккейного мира. 50 шайб? Я очень рад за него! Молодец. Уверен, что в следующем сезоне он догонит Горди Хоу» , — сказал Каменский «СЭ».

Овечкин в матче с «Голден Найтс» набрал 3 (2+1) очка. Также 36-летний россиянин в девятый раз забросил 50 шайб за сезон НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

В текущем сезоне Овечкин провел 75 матчей и набрал 90 (50+40) очков