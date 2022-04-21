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«Великий хоккеист! Уверен, Саша догонит Горди Хоу». Каменский — о 50 шайбах Овечкина

Каменский отреагировал на игру Овечкина в матче против «Вегаса»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

«Овечкин — великий российский хоккеист! Звезда хоккейного мира. 50 шайб? Я очень рад за него! Молодец. Уверен, что в следующем сезоне он догонит Горди Хоу» , — сказал Каменский «СЭ».

Овечкин в матче с «Голден Найтс» набрал 3 (2+1) очка. Также 36-летний россиянин в девятый раз забросил 50 шайб за сезон НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

В текущем сезоне Овечкин провел 75 матчей и набрал 90 (50+40) очков

Александр Овечкин
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Овечкин в девятый раз забросил 50 шайб за сезон НХЛ и повторил рекорд Гретцки и Босси
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 76 47 29 99
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 77 43 34 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 77 26 51 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 77 38 39 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
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21.04 03:30
Эдмонтон – Даллас
 5 : 2
21.04 05:00
Аризона – Чикаго
 3 : 4 ОТ
21.04 05:00
Вегас – Вашингтон
 4 : 3 ОТ
21.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 3 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 113
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 76 111
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 77 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 77 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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