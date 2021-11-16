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Бывший тренер клубов АХЛ обвиняется в четырех случаях сексуального насилия

19:23

Бывшему тренеру клубов АХЛ Кларку Донателли предъявлены серьезные обвинения. 55-летний мужчина подозревается в четырех случаях сексуального насилия, пишет The Athletic.

Ранее Эрин Скальде, бывшая жена экс-тренера фарм-клуба «Питтсбурга» Джаррода Скальде, подала в суд на «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон». Она утверждает, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны главного тренера команды из АХЛ Джона «Кларка» Донателли.

В деле утверждается, что преступление произошло 11 ноября 2018 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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