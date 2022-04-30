Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал состояние капитана команды Александра Овечкина.

«Сегодня утром Овечкин чувствовал себя лучше. Надеюсь, что положительная динамика продолжится», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

24 апреля Овечкин получил травму «верхней части тела» в матче против «Торонто». 28 апреля капитан «Вашингтона» принял участие в тренировке «Кэпиталз».

В текущем сезоне на счету Овечкина 90 (50+40) очков в 76 матчах. Он стал лучшим снайпером сезона среди россиян.