Хитрый буллит Кузнецова в матче с «Торонто» признан лучшим голом НХЛ в апреле

Буллит форварда «Вашингтона» Кузнецова в матче с «Торонто» признан лучшим голом апреля в НХЛ

Буллит форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4 Б) признан лучшим голом апреля, сообщает пресс-служба лиги.

В серии буллитов против «Мэйпл Ливз» россиянин быстро подхватил шайбу, после чего резко сбавил скорость, раскрутил клюшку и продолжил медленно катиться к воротам соперника, перекладывая шайбу из стороны в сторону. Затем форвард переиграл вратаря «Торонто» и забил гол.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял восьмое место в таблице Восточной конференции, в плей-офф «Кэпиталз» сыграют с «Флоридой». На счету Кузнецова 77 (24+53) очка в 78 матчах.