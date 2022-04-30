«Аризона» одержала волевую победу над «Нэшвиллом», отыгравшись со счета 0:4

«Аризона» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:4.

При этом «Койотс» отыгрались со счета 0:4, пропустив четыре шайбы за первые 7 минут.

После этого матча «Аризона» с 57 очками завершила сезон на последнем месте в Западной конференции, «Нэшвилл» с 97 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нэшвилл» — 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)

Голы: Сиссонс — 7 (Йоси, Фаббро), 0:25 — 0:1. Джохансен — 25 (Томасино, Дэйвис), 2:06 — 0:2. Толванен — 11, 2:51 — 0:3. Гранлунд — 11 (Дюшен, Форсберг), 6:57 — 0:4. Гостисбеер — 13 (Гальченюк), 13:21 — 1:4. Бойд — 17 (Шмальц, Капобьянко), 34:25 — 2:4. Макбэйн — 2 (Руссель, Эрикссон), 38:24 — 3:4. Карконе — 4 (Мозер, Смит), 41:51 — 4:4. Гостисбеер — 14 (Гальченюк), 50:27 — 5:4.

Вратари: Веймелка (Сятери, 6:57) — Ингрэм.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 27 (6+9+12) — 33 (10+9+14).

Наши: — - Тренин (14.52/0/-1).

30 апреля. Глендейл. Gila River Arena.