«Аризона» одержала волевую победу над «Нэшвиллом», отыгравшись со счета 0:4
«Аризона» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:4.
При этом «Койотс» отыгрались со счета 0:4, пропустив четыре шайбы за первые 7 минут.
После этого матча «Аризона» с 57 очками завершила сезон на последнем месте в Западной конференции, «Нэшвилл» с 97 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Нэшвилл» — 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)
Голы: Сиссонс — 7 (Йоси, Фаббро), 0:25 — 0:1. Джохансен — 25 (Томасино, Дэйвис), 2:06 — 0:2. Толванен — 11, 2:51 — 0:3. Гранлунд — 11 (Дюшен, Форсберг), 6:57 — 0:4. Гостисбеер — 13 (Гальченюк), 13:21 — 1:4. Бойд — 17 (Шмальц, Капобьянко), 34:25 — 2:4. Макбэйн — 2 (Руссель, Эрикссон), 38:24 — 3:4. Карконе — 4 (Мозер, Смит), 41:51 — 4:4. Гостисбеер — 14 (Гальченюк), 50:27 — 5:4.
Вратари: Веймелка (Сятери, 6:57) — Ингрэм.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 27 (6+9+12) — 33 (10+9+14).
Наши: — - Тренин (14.52/0/-1).
30 апреля. Глендейл. Gila River Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|81
|38
|43
|87
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|81
|27
|54
|60
|30.04
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|30.04
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|3 : 2 ОТ
|30.04
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|10 : 2
|30.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 5
|30.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|3 : 2
|30.04
|02:00
|
Торонто – Бостон
|5 : 2
|30.04
|02:00
|
Филадельфия – Оттава
|2 : 4
|30.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|4 : 6
|30.04
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 1
|30.04
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|4 : 1
|30.04
|03:00
|
Сент-Луис – Вегас
|4 : 7
|30.04
|03:30
|
Даллас – Анахайм
|4 : 2
|30.04
|04:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|3 : 2 Б
|30.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|3 : 0
|30.04
|05:30
|
Аризона – Нэшвилл
|5 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|82
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|81
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
|2.19
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19