Бучневич забросил 22-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 5-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. 26-летний россиянин забросил 22-ю шайбу в этом сезоне. Для него это рекорд результативности в карьере.