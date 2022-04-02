Кучеров набрал 40-е очко в сезоне

«Тампа» забросила две шайбы в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». После первых 20 минут счет 2:2.

В обоих голах «Лайтнинг» поучаствовал российский нападающий Никита Кучеров, сделав две голевые передачи. Он достиг отметки в 40 очков в этом сезоне.

28-летний Кучеров в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 забросил 11 шайб и сделал 29 голевых передач.