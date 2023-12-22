Барбашев забросил 9-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» выигрывает у «Тампы» после первого периода. Счет — 2:0.

Вторую шайбу забросил российский нападающший Иван Барбашев. Он отличился на 17-й минуте.

Теперь на счету 28-летнего россиянина 9 заброшенных шайб в этом сезоне.