Бучневич вернулся к тренировкам с основой «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич вернулся к тренировкам с основой, сообщает пресс-служба клуба.

14 января он был включен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги.

В этом сезоне форвард провел 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков.