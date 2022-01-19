Дмитрий Орлов может получить дисквалификацию за удар соперника в колено

Департамент безопасности игроков НХЛ изучит эпизод, в котором защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов ударил в колено нападающего «Виннипега» Николая Элерса, сообщает пресс-служба организации. Washington's Dmitry Orlov will have a hearing today for Kneeing Winnipeg's Nikolaj Ehlers. — NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) January 19, 2022 Россиянину может грозить штраф или дисквалификация. Ehlers incensed at the officials after he gets kneed by Orlov, resulting in no penalty on the play pic.twitter.com/NhfqczpGmO — NHL Review (@nhl_review) January 19, 2022 В этом сезоне 30-летний защитник провел 38 матчей и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+17».