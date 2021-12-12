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Бучневич в матче с «Монреалем» забросил 11-ю шайбу в сезоне

03:30
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

26-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте встречи и сделал счет 1:0.

На данный момент на счету Бучневича 22 (11+11) очков в 25 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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