Бучневич в матче с «Монреалем» забросил 11-ю шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

26-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте встречи и сделал счет 1:0.

На данный момент на счету Бучневича 22 (11+11) очков в 25 матчах сезона.