Бучневич в матче с «Монреалем» забросил 11-ю шайбу в сезоне
03:30
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
26-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте встречи и сделал счет 1:0.
На данный момент на счету Бучневича 22 (11+11) очков в 25 матчах сезона.
How 'bout that for a good start? #stlblues pic.twitter.com/7ldsNo4Npm— St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 12, 2021
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