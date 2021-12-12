Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин, Кузнецов и Протас сыграют в первом звене «Вашингтона» против «Баффало», Самсонов — в запасе

03:05
Теги:

Стал известен состав «Вашингтона» на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

В первой пятерке «Кэпиталз» сыграют форварды Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Алексей Протас. Российский вратарь столичной команды Илья Самсонов остался в запасе, с первых минут сыграет Витек Ванечек.

Протас заменил Тома Уилсона, который пропустит матч из-за травмы.

Матч «Баффало» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 12 декабря и начнется в 3:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
День России в спорте! Коньки, фристайл, сноуборд, биатлон, а теперь еще Устюгов!
Зампостпреда РФ при ООН сравнил Тихановскую с героем анекдота
0