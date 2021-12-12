Овечкин, Кузнецов и Протас сыграют в первом звене «Вашингтона» против «Баффало», Самсонов — в запасе
03:05
Стал известен состав «Вашингтона» на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
В первой пятерке «Кэпиталз» сыграют форварды Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Алексей Протас. Российский вратарь столичной команды Илья Самсонов остался в запасе, с первых минут сыграет Витек Ванечек.
Протас заменил Тома Уилсона, который пропустит матч из-за травмы.
Матч «Баффало» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 12 декабря и начнется в 3:00 мск.
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