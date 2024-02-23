«Даллас» проиграл «Оттаве» и потерпел четвертое поражение подряд

«Оттава» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» потерпели четвертое поражение подряд.

Форвард «Сенаторз» Джош Норрис оформил дубль.

«Даллас» с 76 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 15-й строчке в Восточной конференции — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Даллас» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Норрис — 14 (Батерсон, Сандерсон), 4:12 — 1:0. Павелски — 20 (Бенн, Хейсканен), 19:50 — 1:1. Норрис — 15 (Батерсон, Грейг), 25:37 — 2:1. Шабо — 4 (Штюцле, Джозеф), 28:56 — 3:1. Пинто — 4 (бол., Жиру, Ткачак), 39:43 — 4:1.

Вратари: Форсберг — Эттингер (Уэджвуд, 28:56).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (8+13+9) — 15 (6+4+5).

Наши: Зуб (18.50/0/+2), Тарасенко (17.19/1/-1) — -.

23 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16 118 зрителей.