Бриндамор о выходе «Каролины» в финал конференции: «Наслаждаюсь тем, как все усердно работают и играют»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги серии против «Нью-Джерси» (4-1).

«Я очень горжусь командой. Я просто старый парень, сидящий за скамейкой запасных, наблюдающий за этим и наслаждающийся тем, как усердно все работают и играют вместе. Это отличная команда», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Харрикейнз» вышли в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем серии «Флорида» — «Торонто» (3-1).