Брэйден Пойнт: «Когда играешь со Стэмкосом и Кучеровым, вкатиться в игру гораздо проще»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт поделился впечатлениями от первого матча в сезоне. «Молнии» со счетом 7:3 обыграли «Торонто», на счету форварда 3 (2+1) очка.

— Там была пара моментов, где мне не хватило времени сообразить, еще пару раз шайба отлетала от моей клюшки, и я к этому не был готов, — приводит слова Пойнта российская версия официального сайта лиги. — Еще пару раз я в защите терял соперника, которого должен был опекать. Совершенно точно, мне еще есть, в чем прибавлять. Но наша тройка в этот вечер хорошо катила, как и вся команда. И это была большая часть нашего успеха. Когда ты играешь в одном звене со Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым, двумя суперзвездами этой лиги, то вкатиться в игру гораздо проще.

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