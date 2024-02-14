Брэд Маршан провел свой 1000-й матч в НХЛ

Нападающий «Бостон» Брэд Маршан провел 1000-й матч в НХЛ, выйдя на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 Б).

Он стал восьмым игроком, сыгравшим 1000 матчей в составе «Бостона».

В игре с «Тампой» 35-летний Маршан сделал две результативные передачи. Как сообщает сайт НХЛ, канадец стал седьмым игроком в истории лиги, набравшим как минимум одно очко в своей 1000-й игре.

Маршан с 2010 года играет в составе «Брюинз». За 1000 матчей он набрал 912 (397+515) очков.