«Вашингтон» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» дома проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

За «Кэпиталз» голы забили Бек Маленстин, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин. У «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Девон Тэйвз, Арттури Лехконен (дубль), Микко Рантанен и Майлс Вуд.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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