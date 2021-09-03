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Р. Ротенберг: «Пока НХЛ принимала решение по Олимпиаде, мы держали руку на пульсе»

21:00
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Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг прокомментировал решение НХЛ принять участие в Олимпиаде-2022.

«О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления. Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом. Все время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с ИИХФ. У нас есть все для участия в Олимпиаде — слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и, конечно же, отличные игроки. 10 января для нас — ключевая дата, в своей работе мы будем отталкиваться, в том числе, и от нее. До и после нее нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к играм. Это и обычные организационные вещи, а также то, с чем мы еще не сталкивались, например, обязательная вакцинация участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной. Проблем с подготовкой у нас нет, но работы очень и очень много», — сказал Ротенберг.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Александр Кравченко все материалы автора

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