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Сегодня, 05:58

«Колорадо» всухую разгромил «Оттаву», забросив семь безответных шайб

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Колорадо» — «Оттава».
Фото USA Today Sports

«Колорадо» разгромил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

У «Эвеланш» по две шайбы забросили Арттури Лехконен, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен, один гол на счету Брэда Ханта.

«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 45 очками в 41 матче. «Оттава» идет на 14-й строчке Востока с 41 очком в 42 играх.

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«Колорадо» — «Оттава» — 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Голы: Рантанен — 28 (Маккиннон, Родригес), 5:45 — 1:0. Ньюхук — 8 (О`Коннор, Кольяно), 7:50 — 2:0. Лехконен — 10 (Тэйвз), 29:05 — 3:0. Рантанен — 29 (Ньюхук, Жирар), 35:57 — 4:0. Лехконен — 11 (бол., Маккиннон, Макар), 48:18 — 5:0. Хант — 2 (Энглунд, Лехконен), 55:49 — 6:0. Ньюхук — 9 (О`Коннор), 58:14 — 7:0.

Вратари: Францоуз — Форсберг.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 33 (12+14+7) — 29 (10+11+8).

Наши: — - Зуб (13.30/1/-2).

15 января. Денвер. Ball Arena. 18124 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Оттава Сенаторз
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1 Каролина 43 27 16 61
2 Нью-Джерси 42 27 15 57
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Флорида 44 20 24 44
5 Детройт 41 18 23 43
6 Баффало 40 20 20 42
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 43 17 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 43 21 22 45
6 Нэшвилл 41 19 22 44
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 42 17 25 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
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Вашингтон – Филадельфия
 1 : 3
15.01 03:00
Детройт – Коламбус
 3 : 4
15.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 2 : 1
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 4 : 3
15.01 04:00
Миннесота – Аризона
 - : -
15.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 - : -
15.01 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
 - : -
15.01 04:00
Чикаго – Сиэтл
 - : -
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Вегас – Эдмонтон
 - : -
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