«Колорадо» всухую разгромил «Оттаву», забросив семь безответных шайб
«Колорадо» разгромил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.
У «Эвеланш» по две шайбы забросили Арттури Лехконен, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен, один гол на счету Брэда Ханта.
«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 45 очками в 41 матче. «Оттава» идет на 14-й строчке Востока с 41 очком в 42 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Оттава» — 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Голы: Рантанен — 28 (Маккиннон, Родригес), 5:45 — 1:0. Ньюхук — 8 (О`Коннор, Кольяно), 7:50 — 2:0. Лехконен — 10 (Тэйвз), 29:05 — 3:0. Рантанен — 29 (Ньюхук, Жирар), 35:57 — 4:0. Лехконен — 11 (бол., Маккиннон, Макар), 48:18 — 5:0. Хант — 2 (Энглунд, Лехконен), 55:49 — 6:0. Ньюхук — 9 (О`Коннор), 58:14 — 7:0.
Вратари: Францоуз — Форсберг.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 33 (12+14+7) — 29 (10+11+8).
Наши: — - Зуб (13.30/1/-2).
15 января. Денвер. Ball Arena. 18124 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|43
|27
|16
|61
|2
|Нью-Джерси
|42
|27
|15
|57
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Айлендерс
|44
|23
|21
|49
|6
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|7
|Филадельфия
|43
|18
|25
|43
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|33
|9
|70
|2
|Торонто
|44
|26
|18
|59
|3
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|53
|4
|Флорида
|44
|20
|24
|44
|5
|Детройт
|41
|18
|23
|43
|6
|Баффало
|40
|20
|20
|42
|7
|Оттава
|42
|19
|23
|41
|8
|Монреаль
|43
|17
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|57
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
|Миннесота
|41
|23
|18
|50
|4
|Колорадо
|41
|21
|20
|45
|5
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|45
|6
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|44
|7
|Аризона
|41
|13
|28
|31
|8
|Чикаго
|40
|11
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|28
|15
|58
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|41
|25
|16
|54
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Ванкувер
|42
|17
|25
|37
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
|15.01
|03:00
|
Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
|
Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|- : -
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|- : -
|15.01
|04:00
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|15.01
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|15.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|82
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|66
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|61
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|41
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|27
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|32
|2.28