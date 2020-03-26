«Бостон» сократил зарплату сотрудникам из-за коронавируса

«Бостон» на официальном сайте объявил об изменениях в выплатах сотрудникам в связи с паузой в регулярном чемпионате НХЛ из-за коронавируса. С апреля 68 человек будут отправлены во временный отпуск, а 82 человекам бессрочно снизят зарплату.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется