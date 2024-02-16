«Бостон» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» занимает 11-е место в Западной конференции — 56 очков. «Бостон» идет на второй строчке в Восточной конференции — 74 очка.

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