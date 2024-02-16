9:2! «Даллас» разгромил «Нэшвилл»

«Даллас» на выезде крупно обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

Нападающие «Старз» Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшен набрали по 4 (2+2) очка. Российские хоккеисты «Предаторз» Денис Гурьянов, Егор Афанасьев и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

«Даллас» набрал 74 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 9-й строчке — 56 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:9 (0:4, 2:3, 0:2)

Голы: Стил — 7, 0:35 — 0:1. Дюшен — 20 (Марчмент), 4:27 — 0:2. Смит — 7 (Стил), 12:31 — 0:3. Джонстон — 16 (Делландреа, Харли), 15:53 — 0:4. Хейсканен — 6 (Джонстон, Делландреа), 24:40 — 0:5. Смит — 6 (Маккэррон, Каррье), 29:50 — 1:5. Сегин — 20 (бол., Марчмент, Дюшен), 30:51 — 1:6. Новак — 11 (Нюквист), 31:21 — 2:6. Дюшен — 21 (Сегин, Сутер), 39:47 — 2:7. Делландреа — 2 (Робертсон, Сутер), 43:50 — 2:8. Джонстон — 17 (бол., Сегин, Дюшен), 48:50 — 2:9.

Вратари: Сарос (Ланкинен, 20:00) — Эттингер (Уэджвуд, 40:00).

Штраф: 16 — 4.

Броски: 29 (1+21+7) — 41 (18+15+8).

Наши: Афанасьев (15.29/2/0), Гурьянов (15.20/1/0), Тренин (16.06/1/0) — -.

16 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.