9:2! «Даллас» разгромил «Нэшвилл»
«Даллас» на выезде крупно обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.
Нападающие «Старз» Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшен набрали по 4 (2+2) очка. Российские хоккеисты «Предаторз» Денис Гурьянов, Егор Афанасьев и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
«Даллас» набрал 74 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 9-й строчке — 56 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:9 (0:4, 2:3, 0:2)
Голы: Стил — 7, 0:35 — 0:1. Дюшен — 20 (Марчмент), 4:27 — 0:2. Смит — 7 (Стил), 12:31 — 0:3. Джонстон — 16 (Делландреа, Харли), 15:53 — 0:4. Хейсканен — 6 (Джонстон, Делландреа), 24:40 — 0:5. Смит — 6 (Маккэррон, Каррье), 29:50 — 1:5. Сегин — 20 (бол., Марчмент, Дюшен), 30:51 — 1:6. Новак — 11 (Нюквист), 31:21 — 2:6. Дюшен — 21 (Сегин, Сутер), 39:47 — 2:7. Делландреа — 2 (Робертсон, Сутер), 43:50 — 2:8. Джонстон — 17 (бол., Сегин, Дюшен), 48:50 — 2:9.
Вратари: Сарос (Ланкинен, 20:00) — Эттингер (Уэджвуд, 40:00).
Штраф: 16 — 4.
Броски: 29 (1+21+7) — 41 (18+15+8).
Наши: Афанасьев (15.29/2/0), Гурьянов (15.20/1/0), Тренин (16.06/1/0) — -.
16 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|35
|19
|74
|2
|Бостон
|54
|32
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|55
|30
|25
|65
|4
|Торонто
|52
|28
|24
|64
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|7
|Баффало
|53
|23
|30
|50
|8
|Оттава
|50
|22
|28
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|34
|20
|74
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|53
|29
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|27
|27
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|52
|23
|29
|50
|8
|Чикаго
|54
|14
|40
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|50
|31
|19
|63
|4
|Лос-Анджелес
|51
|25
|26
|60
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|7
|Анахайм
|53
|19
|34
|40
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|33
|16.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Оттава – Анахайм
|1 : 5
|16.02
|03:00
|
Торонто – Филадельфия
|4 : 3 ОТ
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|7 : 4
|16.02
|03:00
|
Баффало – Флорида
|0 : 4
|16.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|1 : 4
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|1 : 2
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 9
|16.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|6 : 3
|16.02
|04:30
|
Чикаго – Питтсбург
|1 : 4
|16.02
|05:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|93
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|80
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|45
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|54
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97