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Сегодня, 06:38

«Сент-Луис» переиграл «Эдмонтон». Бучневич набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвида отметился тремя результативными передачами.

«Сент-Луис» набрал 60 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке — 63 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 6:3 (1:2, 4:0, 1:1)

Голы: Томас — 19 (Ледди, Бучневич), 10:13 — 1:0. Драйзайтль — 25 (бол., Макдэвид, Бушар), 13:51 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 15 (Хаймэн, Макдэвид), 19:33 — 1:2. Нейберс — 19 (Шенн, Крюг), 21:09 — 2:2. Крюг — 2 (Нейберс, Кэссел), 28:37 — 3:2. Кайру — 18 (бол., Нейберс, Томас), 35:32 — 4:2. Бучневич — 18 (бол., Томас, Кайру), 39:35 — 5:2. Перри — 5 (Кулак, Макдэвид), 51:14 — 5:3. Саад — 14 (п.в.), 57:07 — 6:3.

Вратари: Биннингтон (23:35 — 23:55) — Скиннер (14:49 — 15:04, 57:00 — 57:07).

Штраф: 11 — 21.

Броски: 30 (8+15+7) — 39 (14+14+11).

Наши: Александров (4.05/1/0), Бучневич (21.54/3/+1), Торопченко (13.00/2/-1) — -.

16 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 54 35 19 73
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 55 29 26 65
4 Нью-Джерси 53 27 26 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Питтсбург 51 24 27 55
7 Вашингтон 52 23 29 54
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 35 19 74
2 Бостон 54 32 22 74
3 Тампа-Бэй 55 30 25 65
4 Торонто 52 28 24 64
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 54 22 32 52
7 Баффало 53 23 30 50
8 Оттава 50 22 28 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 34 20 74
2 Колорадо 55 33 22 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 53 29 24 60
5 Нэшвилл 54 27 27 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 52 23 29 50
8 Чикаго 54 14 40 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 50 31 19 63
4 Лос-Анджелес 51 25 26 60
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 53 25 28 55
7 Анахайм 53 19 34 40
8 Сан-Хосе 52 14 38 33
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16.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 6 : 3
16.02 03:00
Оттава – Анахайм
 1 : 5
16.02 03:00
Торонто – Филадельфия
 4 : 3 ОТ
16.02 03:00
Рейнджерс – Монреаль
 7 : 4
16.02 03:00
Баффало – Флорида
 0 : 4
16.02 03:00
Бостон – Сиэтл
 1 : 4
16.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 1 : 2
16.02 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 9
16.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 6 : 3
16.02 04:30
Чикаго – Питтсбург
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Ванкувер – Детройт
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 93
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 55 89
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 80
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 45
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 54 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

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