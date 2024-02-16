«Лос-Анджелес» переиграл «Нью-Джерси»

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Анже Копитар и Куинтон Байфилд. Единственный гол хозяев на счету Тайлера Тоффоли. Все шайбы в этой встрече были заброшены при игре в неравных составах.

«Лос-Анджелес» набрал 60 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Копитар — 16 (мен., Кемпе), 28:07 — 0:1. Тоффоли — 23 (бол., Братт, Д. Хьюз), 32:58 — 1:1. Байфилд — 17 (бол., Кларк, Дюбуа), 54:23 — 1:2.

Вратари: Доус (38:38 — 38:51, 58:17) — Риттих (17:36 — 18:01, 48:45 — 49:06).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (5+7+15) — 29 (13+8+8).

Наши: — - Гавриков (22.04/1/0).

16 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16105 зрителей.