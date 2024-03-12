«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Рейнджерс» дома победили «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 88 очками в 64 матчах.

«Нью-Джерси» идет на 11-й строчке с 66 очками в 65 играх.