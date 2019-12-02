«Бостон» победил «Монреаль», Пастрняк увеличил отрыв от Овечкина

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Монреаль» — 3:1. В составе хозяев одну шайбу забросил лидер бомбардирской гонки Давид Пастрняк. Он оторвался от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на пять голов в снайперской гонке.

«Бостон» одержал седьмую победу подряд и с 43 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Монреаль» (28) -11-й. «Канадцы» потерпели восьмое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Монреаль» — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Армиа — 10, 1:58 — 0:1. Пастрняк — 25 (Бьорк, Карло), 46:16 — 1:1. Бэкес — 1 (бол., Крейчи, Гржельчик), 50:29 — 2:1. Дебраск — 6 (Койл), 53:27 — 3:1.

Вратари: Раск — Прайс (57:27 — 57:54).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (10+10+14) — 29 (11+8+10).

Наши: — - -.

2 декабря. Бостон. TD Garden.

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