«Флорида» на своем поле сыграет против «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 10 марта. Встреча пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе, Флорида, США. Начало — в 00.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Флорида» — «Калгари» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Флорида» занимает сейчас 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. «Калгари» идет на 9-й строчке «Запада», имея в своем активе 67 очков. «Флорида» занимает сейчас 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. «Калгари» идет на 9-й строчке «Запада», имея в своем активе 67 очков.

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