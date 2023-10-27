«Бостон» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на домашнем льду проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

За «Брюинз» забили Чарли Койл, Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк. У «Дакс» отличились Радко Гудас, Лео Карлссон, Трой Терри и Мэйсон Мактавиш.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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