«Филадельфия» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» дома победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Флайерз» забили Трэвис Конекны, Шон Кутюрье, Бобби Бринк (дубль), Оуэн Типпетт и Трэвис Сэнхайм. У «Уайлд» отличились Дакота Мермис и Маркус Фолиньо.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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