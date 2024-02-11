Тренер «Каролины» об игре Кочеткова с «Нью-Джерси»: «Невозможно было сыграть лучше»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился мнением об игре вратаря Петра Кочеткова в матче с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ).

Российский голкипер сделал 34 сейва и провел второй матч на ноль в этом сезоне.

«Невозможно было сыграть лучше. Он был резким и сделал бесчисленное количество сейвов, причем в важные моменты. Его великолепная игра сделала разницу в матче», — сказал тренер после игры.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 51 матче.

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