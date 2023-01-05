Болельщики признали Кучерова лучшим игроком «Тампы» в декабре

Болельщики «Тампы-Бэй» признали нападающего Никиту Кучерова лучшим хоккеистом команды в декабре.

В прошлом месяце 29-летний россиянин набрал 18 (3+15) очков в 13 матчах.

Всего у Кучерова 54 (13+41) очка в 37 матчах сезона-2022/23. Он является лидером нынешнего регулярного чемпионата по голевым передачам.