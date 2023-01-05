Болельщики признали Кучерова лучшим игроком «Тампы» в декабре
Болельщики «Тампы-Бэй» признали нападающего Никиту Кучерова лучшим хоккеистом команды в декабре.
В прошлом месяце 29-летний россиянин набрал 18 (3+15) очков в 13 матчах.
Всего у Кучерова 54 (13+41) очка в 37 матчах сезона-2022/23. Он является лидером нынешнего регулярного чемпионата по голевым передачам.
Положение команд
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Результаты / календарь
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
|5.01
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|1 : 5
|5.01
|05:30
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 1
|5.01
|06:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 0
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