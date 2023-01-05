«Анахайм» дома обыграл «Даллас»
«Анахайм» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В составе «Анахайма» шайбы забросили Адам Хенрик и Мэйсон Мактавиш.
«Даллас» занимает 2-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка. «Анахайм» расположился на 15-й строчке, набрав 26 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Даллас» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Хенрик — 12 (Мактавиш, Терри), 3:11 — 1:0. Мактавиш — 7 (бол., Зеграс, Фаулер), 11:18 — 2:0.
Вратари: Гибсон — Уэджвуд (57:01 — 57:42, 57:59).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 27 (13+7+7) — 35 (8+12+15).
Наши: Куликов (22.01/2/0) — -.
5 января. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Каролина
|38
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|13
|56
|2
|Нью-Джерси
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|24
|14
|51
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|Рейнджерс
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|48
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|48
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|22
|17
|46
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|14
|24
|35
|8
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|25
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|В
|П
|О
|1
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|29
|8
|62
|2
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|23
|15
|53
|3
|Тампа-Бэй
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|24
|13
|49
|4
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|36
|19
|17
|40
|5
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|36
|16
|20
|39
|6
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|38
|18
|20
|39
|7
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|17
|22
|38
|8
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|38
|15
|23
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|38
|18
|20
|39
|6
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|38
|7
|Аризона
|36
|13
|23
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|41
|22
|19
|50
|3
|Сиэтл
|36
|20
|16
|44
|4
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|5
|Эдмонтон
|39
|20
|19
|42
|6
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|39
|11
|28
|26
|5.01
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|1 : 5
|5.01
|05:30
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 1
|5.01
|06:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 0
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|73
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|28
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|16
|2.08
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25