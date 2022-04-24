Бобровский выиграл 39-й матч в сезоне и занимает первое место по победам среди вратарей

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска в матче регулярного чемпионата против «Торонто». Встреча завершилась победой «Пантерз» в овертайме со счетом 3:2.

33-летний россиянин одержал 39-ю победу в сезоне и поднялся на первое место среди вратарей по этому показателю. Всего в текущем турнире Бобровский провел 52 игры.

На втором месте находится голкипер «Нэшвилла» Юусе Сароса, на третьем — Якоб Маркстрем из «Калгари».

«Флорида» со 120 очками занимает первое место в Восточной конференции и уже обеспечила себе выход в плей-офф.