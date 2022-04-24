Владимир Тарасенко впервые в карьере набрал 80 очков за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко отметился голевой передачей в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:4 ОТ).

Теперь на счету форварда 80 (33+47) очков в 72 играх текущего сезона. Тарасенко впервые дошел до этой отметки за регулярный чемпионат. Прошлым его достижением было 75 очков в сезоне-2016/17.

После этого матча «Сент-Луис» со 107 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Аризона» с 51 очком — на последней строчке.

30-летний Тарасенко является обладателем Кубка Стэнли-2019.