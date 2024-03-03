«Калгари» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «Флэймз» дубль оформил Егор Шарангович, еще по шайбе забросили Назем Кадри и Блэйк Коулмэн. У «Пингвинз» отличились Джонатан Груден и Ларс Эллер. При этом «Питтсбург» вел со счетом 2:0 перед вторым периодом.

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