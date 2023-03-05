Овечкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (8:3).

37-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан форвард Николя Обе-Кубель, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — защитник Мэттью Ирвин, у которого гол и «+3».

В текущем сезоне Овечкин провел 59 матчей, в которых набрал 60 (35+25) очков.