Овечкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (8:3).
37-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан форвард Николя Обе-Кубель, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — защитник Мэттью Ирвин, у которого гол и «+3».
В текущем сезоне Овечкин провел 59 матчей, в которых набрал 60 (35+25) очков.
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10.03
|5.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|3 : 8
|5.03
|02:00
|
Флорида – Питтсбург
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|- : -
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|7 : 5
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|5.03
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|121
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|93
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26
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