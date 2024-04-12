Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Коламбус»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Коламбус» (4:0). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил все 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Эван Родригес, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку защитник Оливер Экман-Ларссон, который сделал две голевые передачи.