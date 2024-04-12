Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Коламбус»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Коламбус» (4:0). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил все 25 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал форвард Эван Родригес, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку защитник Оливер Экман-Ларссон, который сделал две голевые передачи.
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|80
|53
|27
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|79
|37
|42
|89
|4
|Питтсбург
|79
|37
|42
|86
|5
|Вашингтон
|79
|37
|42
|85
|6
|Филадельфия
|80
|37
|43
|85
|7
|Нью-Джерси
|80
|38
|42
|81
|8
|Коламбус
|80
|26
|54
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
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|80
|50
|30
|106
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|79
|46
|33
|101
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|79
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|38
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|6
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|80
|38
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|81
|7
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|79
|35
|44
|74
|8
|Монреаль
|79
|30
|49
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|80
|50
|30
|109
|2
|Виннипег
|79
|49
|30
|104
|3
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|79
|34
|45
|73
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
Результаты / календарь
2.04
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16.04
17.04
|12.04
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|5 : 6
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|2 : 3 Б
|12.04
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|4 : 0
|12.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 4
|12.04
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|4 : 2
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Детройт
|6 : 5 ОТ
|12.04
|02:30
|
Айлендерс – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|12.04
|03:00
|
Даллас – Виннипег
|0 : 3
|12.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|12.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|78
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|78
|68
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|80
|54
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83
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