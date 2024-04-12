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Сегодня, 05:57

Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Коламбус» (4:0). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил все 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Эван Родригес, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку защитник Оливер Экман-Ларссон, который сделал две голевые передачи.

12&nbsp;апреля. Флорида&nbsp;&mdash; Коламбус&nbsp;&mdash; 4:0. «Флорида» победила «Коламбус». Бобровский отразил 25 бросков
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
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12.04 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 5 : 6
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 3 Б
12.04 02:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
12.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 4
12.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 2
12.04 02:00
Питтсбург – Детройт
 6 : 5 ОТ
12.04 02:30
Айлендерс – Монреаль
 3 : 2 ОТ
12.04 03:00
Даллас – Виннипег
 0 : 3
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Сиэтл – Сан-Хосе
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
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Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

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Каролина

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