Мэттьюс стал первым после Лемье игроком, забросившим 68 шайб за сезон в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».

Для 26-летнего американца эти голы стали 67-м и 68-м в текущем сезоне. Он стал первым игроком за последние 28 лет, забросившим 68 шайб в одном сезоне НХЛ.