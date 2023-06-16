Бобровский объяснил, за счет чего «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, за счет чего его команде удалось дойти до финала Кубка Стэнли.
«То, что мы создали в раздевалке — атмосферу, доверие, любовь друг к другу — это было потрясающе. То, через что мы прошли, и команды, которые мы обыграли, — это выдающееся достижение», — цитирует пресс-служба клуба Бобровского.
«Флорида» проиграла в финале Кубка Стэнли «Вегасу». Счет в серии — 1-4.
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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14.06
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
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