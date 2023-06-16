Бобровский объяснил, за счет чего «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, за счет чего его команде удалось дойти до финала Кубка Стэнли.

«То, что мы создали в раздевалке — атмосферу, доверие, любовь друг к другу — это было потрясающе. То, через что мы прошли, и команды, которые мы обыграли, — это выдающееся достижение», — цитирует пресс-служба клуба Бобровского.

«Флорида» проиграла в финале Кубка Стэнли «Вегасу». Счет в серии — 1-4.