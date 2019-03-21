Бобровский не заявлен на матч с "Эдмонтоном", Корписало сыграет с первых минут

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона", заявил главный тренер команды Джон Торторелла. Ворота команды будет защищать Йонас Корписало, запасным голкипером заявлен Кит Кинкейд.

Торторелла на пресс-конференции не ответил на вопрос, вернется ли россиянин в состав на следующую игру и есть ли у хоккеиста серьезное повреждение. Сам Бобровский отказался обраться с журналистами.

В этом сезоне россиянин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, одержал 31 победу, в среднем пропуская 2,72 шайбы за игру и имея процент отраженных бросков – 90,9.