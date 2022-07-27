Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:06

Bleacher Report: контракт Овечкина самый дорогой в истории НХЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Журналист Bleacher Report Давид Кэньон опубликовал список из восьми самых дорогих контрактов в истории НХЛ.

В список вошли двое российских игроков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге журналиста. В 2008 году хоккеист заключил 13-летний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму 124 миллиона долларов.

Илья Ковальчук оказался на 4-м месте. В 2010 году он подписал контракт с «Нью-Джерси» на общую сумму 100 миллионов долларов.

Топ-8:

1. Александр Овечкин — «Вашингтон»: 13 лет, 124 миллионов долларов.

2. Ши Уэбер — «Монреаль», 14 лет, 110 миллионов долларов.

3. Сидни Кросби — «Питтсбург», 12 лет, 104,4 миллиона долларов.

4. Илья Ковальчук — «Нью-Джерси», 15 лет, 100 миллионов долларов.

5. Коннор Макдэвид — «Эдмонтон», 8 лет, 100 миллионов долларов.

6. Зак Паризе — «Миннесота», 13 лет, 98 миллионов долларов.

7. Райан Сутер — «Миннесота», 13 лет, 98 миллионов долларов.

8. Эрик Карлссон — «Сан-Хосе», 8 лет, 92 миллионов долларов.

Александр Овечкин
Илья Ковальчук
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
1
1
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
У России официально отобрали ЧМ-2023 по хоккею, в который вбухали 40 млрд рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

The Athletic назвал клубы НХЛ, которые могут первыми уволить главного тренера в новом сезоне

«Колорадо» объявил о продлении контракта с Мальцевым на один год
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости