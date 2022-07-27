Bleacher Report: контракт Овечкина самый дорогой в истории НХЛ
Журналист Bleacher Report Давид Кэньон опубликовал список из восьми самых дорогих контрактов в истории НХЛ.
В список вошли двое российских игроков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге журналиста. В 2008 году хоккеист заключил 13-летний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму 124 миллиона долларов.
Илья Ковальчук оказался на 4-м месте. В 2010 году он подписал контракт с «Нью-Джерси» на общую сумму 100 миллионов долларов.
Топ-8:
1. Александр Овечкин — «Вашингтон»: 13 лет, 124 миллионов долларов.
2. Ши Уэбер — «Монреаль», 14 лет, 110 миллионов долларов.
3. Сидни Кросби — «Питтсбург», 12 лет, 104,4 миллиона долларов.
4. Илья Ковальчук — «Нью-Джерси», 15 лет, 100 миллионов долларов.
5. Коннор Макдэвид — «Эдмонтон», 8 лет, 100 миллионов долларов.
6. Зак Паризе — «Миннесота», 13 лет, 98 миллионов долларов.
7. Райан Сутер — «Миннесота», 13 лет, 98 миллионов долларов.
8. Эрик Карлссон — «Сан-Хосе», 8 лет, 92 миллионов долларов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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