Bleacher Report: контракт Овечкина самый дорогой в истории НХЛ

Журналист Bleacher Report Давид Кэньон опубликовал список из восьми самых дорогих контрактов в истории НХЛ.

В список вошли двое российских игроков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге журналиста. В 2008 году хоккеист заключил 13-летний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму 124 миллиона долларов.

Илья Ковальчук оказался на 4-м месте. В 2010 году он подписал контракт с «Нью-Джерси» на общую сумму 100 миллионов долларов.

Топ-8:

1. Александр Овечкин — «Вашингтон»: 13 лет, 124 миллионов долларов.

2. Ши Уэбер — «Монреаль», 14 лет, 110 миллионов долларов.

3. Сидни Кросби — «Питтсбург», 12 лет, 104,4 миллиона долларов.

4. Илья Ковальчук — «Нью-Джерси», 15 лет, 100 миллионов долларов.

5. Коннор Макдэвид — «Эдмонтон», 8 лет, 100 миллионов долларов.

6. Зак Паризе — «Миннесота», 13 лет, 98 миллионов долларов.

7. Райан Сутер — «Миннесота», 13 лет, 98 миллионов долларов.

8. Эрик Карлссон — «Сан-Хосе», 8 лет, 92 миллионов долларов.