«Колорадо» объявил о продлении контракта с Мальцевым на один год

«Колорадо» объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Мальцевым.

Как сообщает пресс-служба «Эвеланш», новое соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне нападающий провел 18 матчей за «Колорадо» в Национальной хоккейной лиге (КХЛ), не отметившись результативными действиями. За фарм-клуб «Эвеланш» Мальцев провел 56 встреч и набрал 48 (17+31) очков.

Напомним, что «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.