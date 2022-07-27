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Сегодня, 19:30

«Колорадо» объявил о продлении контракта с Мальцевым на один год

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Колорадо» объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Мальцевым.

Как сообщает пресс-служба «Эвеланш», новое соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне нападающий провел 18 матчей за «Колорадо» в Национальной хоккейной лиге (КХЛ), не отметившись результативными действиями. За фарм-клуб «Эвеланш» Мальцев провел 56 встреч и набрал 48 (17+31) очков.

Напомним, что «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Источник: https://twitter.com/Avalanche/status/1552327848085467136
Михаил Мальцев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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