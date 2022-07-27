The Athletic назвал клубы НХЛ, которые могут первыми уволить главного тренера в новом сезоне

The Athletic опубликовал рейтинг главных тренеров клубов НХЛ, которые могут покинуть свои команды после начала сезона-2022/23.

По мнению издания, наиболее вероятной кажется отставка главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа — вероятность оценивается в 31,8 процента. На втором месте в списке расположился Дэйв Хэкстол из «Сиэтла» (18,2 процента), на третьей строчке Шелдон Киф из «Торонто» (13,6 процента).

Также в топ-6 претендентов на увольнение в начале сезона попали Ди Джей Смит («Оттава», 11,4 процента), Брюс Будро («Ванкувер», 4,5 процента) и Питер Лавиолетт («Вашингтон», 4,5 процента).

По итогам минувшего сезона «Нью-Джерси» и «Сиэтл» заняли 28-е и 30-е места в общей таблице лиги и не попали в плей-офф. «Торонто» в первом раунде уступил «Тампе» со счетом 3-4 в серии.