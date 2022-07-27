Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:55

The Athletic назвал клубы НХЛ, которые могут первыми уволить главного тренера в новом сезоне

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

The Athletic опубликовал рейтинг главных тренеров клубов НХЛ, которые могут покинуть свои команды после начала сезона-2022/23.

По мнению издания, наиболее вероятной кажется отставка главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа — вероятность оценивается в 31,8 процента. На втором месте в списке расположился Дэйв Хэкстол из «Сиэтла» (18,2 процента), на третьей строчке Шелдон Киф из «Торонто» (13,6 процента).

Также в топ-6 претендентов на увольнение в начале сезона попали Ди Джей Смит («Оттава», 11,4 процента), Брюс Будро («Ванкувер», 4,5 процента) и Питер Лавиолетт («Вашингтон», 4,5 процента).

По итогам минувшего сезона «Нью-Джерси» и «Сиэтл» заняли 28-е и 30-е места в общей таблице лиги и не попали в плей-офф. «Торонто» в первом раунде уступил «Тампе» со счетом 3-4 в серии.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
1
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Как Евгения Медведева превратилась из фигуристки в фотомодель «18+»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

The Athletic назвал главных претендентов на Кубок Стэнли в следующем сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости