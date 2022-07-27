The Athletic назвал клубы НХЛ, которые могут первыми уволить главного тренера в новом сезоне
The Athletic опубликовал рейтинг главных тренеров клубов НХЛ, которые могут покинуть свои команды после начала сезона-2022/23.
По мнению издания, наиболее вероятной кажется отставка главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа — вероятность оценивается в 31,8 процента. На втором месте в списке расположился Дэйв Хэкстол из «Сиэтла» (18,2 процента), на третьей строчке Шелдон Киф из «Торонто» (13,6 процента).
Также в топ-6 претендентов на увольнение в начале сезона попали Ди Джей Смит («Оттава», 11,4 процента), Брюс Будро («Ванкувер», 4,5 процента) и Питер Лавиолетт («Вашингтон», 4,5 процента).
По итогам минувшего сезона «Нью-Джерси» и «Сиэтл» заняли 28-е и 30-е места в общей таблице лиги и не попали в плей-офф. «Торонто» в первом раунде уступил «Тампе» со счетом 3-4 в серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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