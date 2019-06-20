06:19 | Хоккей — НХЛ

Биннингтон, Петтерсон и Ткачак - в команде новичков сезона

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Объявлена команда лучших новичков сезона-2018/19 в НХЛ. Вратарем выбран Джордан Биннингтон из "Бостона", в пятерку вошли в Расмус Далин ("Баффало"), Миро Хейсканен ("Даллас"), Энтони Чирелли ("Тампа-Бэй"), Элиас Петтерссон ("Ванкувер") и Брэди Ткачак ("Оттава").

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