Биннингтон, Петтерсон и Ткачак - в команде новичков сезона

Объявлена команда лучших новичков сезона-2018/19 в НХЛ. Вратарем выбран Джордан Биннингтон из "Бостона", в пятерку вошли в Расмус Далин ("Баффало"), Миро Хейсканен ("Даллас"), Энтони Чирелли ("Тампа-Бэй"), Элиас Петтерссон ("Ванкувер") и Брэди Ткачак ("Оттава").
Stanley Cup champion @binnnasty of the @StLouisBlues among those named to the 2018-19 All-Rookie Team. https://t.co/ceP2HtL5L8 #NHLAwards pic.twitter.com/Aw3U0t2aEn— NHL Public Relations (@PR_NHL) 20 июня 2019 г.
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